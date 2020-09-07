Томские спортсменки взяли «серебро» и «бронзу» Чемпионата России по кикбоксингу

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2020 // Фото: depms.ru

Две томские спортсменки Екатерина Коблякова и Вероника Гудина стали приезрками Чемпионата России по кикбоксингу в Ульяновске, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В соревнованиях участвовали около 600 спортсменов из 48 регионов России. Томскую область представили четыре спортсмена. Воспитанница тренера Семена Ануфриева, студентка факультета физической культуры НИ ТГУ Екатерина Коблякова впервые выступала на чемпионате России и дошла до финала.

«В целом, ребята показали неплохой результат. Екатерина Коблякова упорно боролась, но в финальном поединке уступила мастеру спорта международного класса и завоевала «серебро». Всегда есть, к чему стремиться. Сейчас мы все силы бросим на подготовку к Кубку России», - рассказал Семен Ануфриев, добавив, что Екатерина Коблякова по итогам соревнований вошла в сборную России по кикбоксингу.

Еще одна спортсменка из Томской области Вероника Гудина стала бронзовым призером в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». Тренер спортсменки – Денис Мещеряков.

Кубок России пройдет в Екатеринбурге, даты соревнований уточняются и могут быть скорректированы с учетом эпидемиологической обстановки.

Об истории становление томского кикбоксинга можно прочитать в нашем материале.

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