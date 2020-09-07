В Нагорном Иштане Томской области прошел молебен о сохранении Петропавловской церкви

7 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томской епархии

В минувшую субботу, в деревне Нагорный Иштан Томского района прошел молебен о восстановлении старинного деревянного храма, который является памятником архитектуры регионального значения. По благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава молебен «на доброе дело сохранения Петропавловской церкви» отслужил настоятель Воскресенской церкви иерей Дионисий Мелентьев.

Как сообщает пресс-служба Томской епархии, в мероприятии приняли участие члены регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры), местные жители и томичи.

«Молебен — это вид частного богослужения, в котором священник от лица конкретных лиц обращается с молитвой к Богу в какой-то нужде или в особенных обстоятельствах, требующих благословения Божия. Бывает молебен о путешествующих, о болящих, на начало учебного года. В Нагорном Иштане был совершен молебен на начало доброго дела. Сохранение храма возможным и проработанным специалистами способом — это очень доброе дело, скорейшего совершения которого ждут все», — сообщил Томского Обзору иерей Дионисий Мелентьев.

Петропавловская церковь — одна из немногих деревянных церквей в классическом стиле, сохранившихся до наших дней, памятник архитектуры, заброшенный уже много лет. Несколько лет назад возле него обнаружили и сохранившиеся могилы 19 века. В 1940 году церковь закрыли и устроили в ее помещениях читальный зал.

Но более известен заброшенный храм тем, что в 1970-х попал в знаменитый фильм Андрея Кончаловского «Сибириада». Тогда же в последний раз его и ремонтировали. Еще одна достопримечательность Нагорного Иштана — красивый вид в месте слияния Оби и Томи.

В 2019 году томское отделение ВООПИиК вместе с общественной организацией «Томск исторический» при поддержке Роскультпроекта запустил проект «Нагорный Иштан», в рамках которого волонтеры из Томска, Северска и других населенных пунктов благоустроили территорию рядом с церковью: вывезли 5 машин мусора, убрали с территории храма строительный вагончик, выкосили траву, завезли два грузовика земли, чтобы засыпать ямы, и теперь регулярно приезжают сюда поддерживать порядок.

О переносе церкви из Нагорного Иштана и мнения экспертов читайте в нашем материале.

Фото: пресс-служба Томской епархии

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