В Томске открылось новое гастропространство «Сырник»

8 сентября 2020

На прошлой неделе в Томске открылось гастропространство «Сырник» (ул. Нахимова, 2). Ранее на этом месте несколько лет работала кофейня Double Coffee. Запустила гастропространство фуд-фотограф Анна Тухфатуллина.



Пока в кафе можно заказать только круассаны, кексы и печенье, а также разные виды кофе и чая. Полноценное меню планируют запустить через пару недель.

Интерьер «Сырника» решен в светлых, спокойных тонах, много дерева, света и зелени. Есть столы с розетками для ноутбуков.

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