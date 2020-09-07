Департамент труда и занятости Томской области выпустил ролик о поддержке работодателей

7 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости населения Томской области

На дополнительные меры поддержки работодателей в Томской области Правительство России выделило более 68 млн рублей.

Эти средства могут пойти на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда или временное трудоустройство работников организаций, находящихся под риском увольнения.

О том, кто и как может рассчитывать на поддержку и как ее получить можно узнать в видео, подготовленном департаментом труда и занятости населения.

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