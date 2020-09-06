Более 50 новых случаев COVID-19 выявлено в Томской области, один зараженный скончался

6 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 44 человек, один пациент скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 29 вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у остальных инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторе под Томском находится один человек.

Скончавшийся от коронавирусной инфекции пациент входил в группу риска по возрасту. Течение болезни осложняли двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, сепсис, респираторный дистресс-синдром и онкология.

С учетом последних данных в Томской области за весь период пандемии установлены 5994 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4943, умерших 72.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,77, что соответствует второму этапу выхода из режима самоизоляции.

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