В Томской области зарегистрировано более 50 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 5 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 36 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 16 из вновь заболевших есть признаки, у остальных инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторе под Томском находится один человек.

С учетом последних данным, за весь период пандемии в регионе установлены 5942 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4899, умерших 71.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,76, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил введенный в марте режим ограничений до конца сентября.

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