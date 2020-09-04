Двое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области, 79 выздоровели

4 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 61 человека. Двое зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 15 из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно, у восьми диагностирована пневмония, 28 имеют признаки ОРВИ. В обсерваторе под Томском находится один человек.

В сообщении отмечается, что у обоих скончавшихся имелась двухсторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, инфекционно-токсический шок. У одного из умерших диагностированы хронические болезни сердечно-сосудистой системы, у второго были сахарный диабет и респираторный дистресс-синдром. Оба входили в группу риска по возрасту.

С учетом последних данных, в общей сложности в Томской области установлены 5890 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4863, умерших 71.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 0,72.

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