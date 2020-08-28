200 идей от томских сообществ — ответ на глобальные вызовы будущего

28 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Денис Титов

Более 200 идей предложено участниками томских городских и профессиональных сообществ по результатам мозгового штурма, посвященного генерации ответов на глобальные вызовы будущего. Сессия прошла 26 августа в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» и собрала более 40 участников.

Технологические предприниматели, социальные проектировщики, ученые-исследователи и школьники, психогенетики и экологические активисты, архитекторы и инженеры в ходе 4-часового мозгового штурма сделали попытку сформировать собственную повестку технологического и социального развития в горизонте 15-20 лет.

«Мировая ситуация с пандемией и кардинальной сменой образа жизни заставила нас всех задуматься и зафиксировать для себя, что нужно менять в наших жизнях, личных и профессиональных отношениях, городе и т.д. — говорит на открытии рабочей сессии программный директор томской „Точки кипения“ Лиана Кобзева. — Мы как „Точка кипения“ решили запустить формат коллективной работы, чтобы вместе с сообществами подумать о будущем и сгенерировать ответы на вызовы в 20-летней перспективе, о которых сегодня мы можем узнавать из мировых и российских прогнозов». По словам Лианы Кобзевой, результаты мозгового штурма могут лечь в основу следующего шага развития бизнеса, профессий, развития кооперации между специалистами и организациями.

«Точка кипения» — это именно то пространство, которое позволяет выйти за рамки своей профессиональной жизни, ежедневной «текучки» и поразмышлять над тем, каким бы мы хотели видеть свое будущее, будущее своей семьи, компании, региона или даже страны», — уверена программный директор.

По словам приглашенного эксперта по цифровым инновациям, экс-руководителя команды цифровых инноваций BCG Павла Шклюдова, сегодня инновации по своей скорости становятся похожими на гонки. «Если на то, чтобы стационарный телефон проник в жизни 100 миллионов человек ушло практически 80 лет, то на достижение отметки в 100 миллионов пользователей Инстаграм ушел один год, — говорит Шклюдов. — Увеличение скорости появления и распространения новых технологических решений кардинально меняет расстановку сил на рынке, и если каждый участник этой гонки не будет понимать, куда он бежит, то сойдет с дистанции, как это случилось с Kodak, Nokia, Blockbuster и другими крупнейшими компаниями, которых сместили более „быстрые“ игроки».

Участникам сессии предстояло изучить более 80 глобальных альтернативных трендов по 15 направлениям, в числе которых наука и технологии, энергетика, здравоохранение, человек и общество, продукты питания, рынок труда и т.д. По словам организаторов мозгового штурма, перечень трендов сформирован на основе анализа отчетов мировых фабрик мысли, международных организаций (ООН, ВЭФ, ЮНЕСКО и др.), институтов развития, форсайтов, лекций визионеров и других прогностических открытых данных.

В ходе подготовки сессии команда ТК-Томск проанализировала более 50 зарубежных и российских источников, — говорит программный директор «Точки кипения — Томск» Лиана Кобзева. — Взяты не все прогнозируемые тренды и вызовы — таких можно насчитать несколько сотен, а те, которые имеют альтернативные варианты, чтобы участники могли предложить идеи, находящиеся на стыке двух противоречивых трендов».

В течение 4,5 часов шесть групп по 6-8 человек работали над разбором предложенных организаторами вызовов в перспективе ближайших 20 лет, выделяли проблемы, с которыми могут столкнуться люди, организации, машины в этом будущем, и предлагали собственные идеи, как принять новую действительность, быть к ней готовыми, сформировать собственную и коллективную повестку развития на этот период.

Работа проходила под руководством модератора Ольги Линник, создателя и экс-руководителя Мастерской дизайн-мышления в ПАО Сбербанк, эксперта, фасилитатора и преподавателя программы «Руководитель цифровой трансформации» в ВШГУ РАНХиГС.

По результатам работы участниками было предложено более 200 идей — от появления новых профессий (например, семейных киберзащитников) до проектирования искусственным интеллектом и нейросетями самых надежных транспортных коммуникаций. По словам организаторов, после обработки результатов мозгового штурма все участники получат доступ к полному перечню идей для последующего использования в своей работе.

Фото: Денис Титов

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