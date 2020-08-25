Завтра в «Точке кипения — Томск» состоится обсуждение глобальных вызовов устойчивого развития

25 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 26 августа, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» состоится сессия по анализу глобальных трендов технологического и социального развития в горизонте 15-20 лет и генерация идей и проектных инициатив, отвечающих на вызовы будущего.

Мировые фабрики мысли, международные организации (ООН, ВЭФ, ЮНЕСКО и другие), аналитические центры, крупные отраслевые корпорации и не только регулярно публикуют открытые отчеты, содержащие анализ текущего состояния, прогнозы развития отдельных отраслей (искусственный интеллект, здравоохранение и др.), а также делают попытку описать образ будущего.

Участникам сессии предстоит ознакомиться с глобальными трендами, затрагивающими демографию, науку и технологии, инженерию, образование, рынок труда, человека и общество, транспорт и другие сферы жизни каждого человека и организаций, и предложить собственные идеи технологических или социальных инициатив, отвечающих на глобальные вызовы.

Как будет развиваться мир в ближайшие 15-20 лет? Какие новые вызовы появятся перед человеком, природой и технологиями и как суметь адекватно на них ответить? Что может сделать каждый человек в отдельности и в кооперации с другими для того, чтобы быть готовым «встретиться» с реальностью, которая ждет нас через несколько десятилетий?

Сессия пройдет в формате мозгового штурма. В рамках мероприятия также состоится лекция эксперта по цифровым инновациям, экс-руководителя команды цифровых инноваций BCG Павла Шклюдова на тему «Прорывные инновации. Как повысить шанс на успех?». Модератором работы выступит Ольга Линник, создатель и экс-руководитель Мастерской дизайн-мышления в ПАО Сбербанк, эксперт, фасилитатор и преподаватель программы «Руководитель цифровой трансформации» в ВШГУ РАНХиГС.

Сессия по генерации идей, отвечающих на глобальные вызовы обществу и технологиям, пройдет 26 августа в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж). Время: 14:00 — 18:00.

Регистрация на платформе https://leader-id.ru/ обязательна!

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