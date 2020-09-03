Житель Томской области, убивший собутыльника, который оскорбил его покойную жену, получил 8 лет колонии

3 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области вынесли приговор 68-летнему жителю села Подгорное Чаинского района, обвиняемому в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Во время суда и следствия выяснилось, что в феврале 2020 года во время распития спиртных напитков с двумя односельчанами подсудимый несколько раз ударил одного из них топором. Причиной стали оскорбления, которые пострадавший высказал в адрес погибшей жены нападавшего. Удары были нанесены в область шеи. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подсудимый признал свою вину. Чаинский районный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима, а также постановил взыскать с его 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального ущерба дочери погибшего.

Как установлено судом и следствием, подсудимый в феврале 2020 года в ходе совместного распития спиртных напитков с находившимися у него в гостях двумя односельчанами нанес одному из них несколько ударов топором в область шеи за оскорбления, который тот высказал в адрес его покойной сожительницы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия и в судебном заседании подсудимый признал себя виновным. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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