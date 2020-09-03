ТГУ улучшил свои позиции в рейтинге THE

3 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский государственный университет усилил свои позиции позиции в ежегодном рейтинге Times Higher Education World University Rankings британского издания Times Higher Education (THE). ТГУ улучшил показатели по двум направлениям: Teaching (преподавание) и Research (исследовательская деятельность).

Как уточняют в пресс-службе вуза, в рейтинге проанализирована деятельность 1527 университетов мира (в прошлом году было представлено 1396). В этом году ТГУ вновь вошел в группу 501-600 и более чем на 20 пунктов усилил позиции по качеству преподавания и объему и авторитетности научной деятельности. В прежнем диапазоне остались другие показатели рейтинга: цитируемость; доля иностранных студентов и преподавателей и международное сотрудничество; доходы, полученные благодаря практическому применению.

Ранее ТГУ стал лидером среди российских университетов в рейтинге самых интернациональных университетов мира по версии Times Higher Education. Эксперты оценивали число иностранных сотрудников университета и иностранных студентов, количество научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными, и международную репутацию университета.

Также ТГУ улучшил позиции в предметном рейтинге Times Higher Education по направлению «Физические науки», заняв место в группе 176-200. Рейтинг THE «Физические науки» включает такие предметные области, как математика, статистика, физика, астрономия, химия, геология и окружающая среда. Среди российских вузов в этом рейтинге Томский госуниверситет занимает 5 место.

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