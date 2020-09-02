Томский спортсмен стал вторым на Кубке России по легкой атлетике

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2020 // Фото: depms.ru

Мастер спорта, студент Томского политехнического университета Дмитрий Разумов стал вторым в беге на 400 метров на прошедшем Кубке России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

Соревнования проходили в Брянске с участием 400 легкоатлетов из 59 регионов страны. Томскую область на них представили спортсмены Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ №1 Дмитрий Разумов, Владимир Соколенко и Виктория Погребняк. Дмитрий Разумов в беге на 400 метров показал результат 46.77 секунд. Спортсмен установил свой личный рекорд на этой дистанции в летних соревновательных сезонах.

Как сообщил председатель Томской областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский, турнир в Брянске стал первым крупным состязанием для томских легкоатлетов после продолжительного перерыва, связанного с эпидситуацией.

«Конечно, из-за ограничений мы столкнулись с трудностями, однако ребята не теряли времени зря и не прекращали тренироваться. Мы были готовы к разным результатам, но в итоге спортсмены выступили достойно: Виктория Погребняк заняла пятое место, Дмитрий Разумов стал серебряным призером. Кубок — второй по значимости турнир отечественного сезона, и теперь томичи будут усиленно готовиться к чемпионату России», — уточнил Андрей Михайловский.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 7 по 11 сентября в Челябинске.

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