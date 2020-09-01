СП Сбербанка и Cognitive создало в Томске производство комплектующих для беспилотной техники

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2020 // Фото: cognitivepilot.com

Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) создало подразделение компании в Томске, занимающееся производством комплектующих для беспилотных локомотивов и сельхозтехники, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Cognitive Pilot.

Кластер разместился на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Он объединяет томское предприятие Cognitive Factory, исследовательские лаборатории ТУСУРа, а также ряд других вузов региона и предприятий-подрядчиков.

Подразделение производит вычислительные блоки для беспилотной сельхозтехники, радары нового поколения, комплексы видеокамер и блоки управления для автономных локомотивов. В настоящее время выпускаются мелкосерийные партии объемом до 1 тыс. единиц, в 2021 году компания рассчитывает выйти на полномасштабное производство в десятки тысяч единиц продукции.

По словам гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой, одна из основных задач томского кластера — организация массового экспорта. В настоящее время компания уже поставляет системы в США, страны Евросоюза, Латинской Америки, а также Китай и Южную Корею.

«Только для задач беспилотного сельхозтранспорта у нас есть предзаказ в несколько тысяч единиц. Из них более половины — это Южная Америка, потом Китай и США. Мы рассчитываем, что уже к 2022 году объемы зарубежных поставок всей нашей продукции будут составлять до 20 тыс. единиц на сумму более $20 млн. А к 2025 году в наших планах достичь объемов поставок до $100 млн», — сообщила Ускова.

Cognitive Pilot была создана в конце 2019 года Сognitive Technologies и Сбербанком. Банк получил 30% акций компании, а 70% принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.

Cognitive Pilot занимается развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.

Ранее работы по направлению беспилотного транспорта велись в самой Cognitive Technologies, которая к середине 2019 года заключила с зарубежными автопроизводителями контракты на поставку систем автономного управления для автомобилей. При этом объем инвестиций в направление систем автономного вождения с 2011 года компания оценивала приблизительно в $20 млн.

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