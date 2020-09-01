До конца сентября в Томске завершат благоустройство пяти общественных пространств

1 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

Обустройство общественных территорий Томска в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» должно завершиться до 30 сентября. Такое поручение накануне дал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, речь идет о сквере по ул.Кутузова, 1, Сквере воинов-интернационалистов, Березовой роще на ул.Карла Ильмера, пешеходной зоны на ул.Усова и Пушкинском сквере.

Так, в сквере по ул. Кутузова, 1, уже идет приемка работ. Строители уложили здесь тротуарную плитку, обустроили детскую и спортивную площадки со специальным мягким покрытием, установили опоры освещения, выполнили озеленение. Участие в обустройстве сквера принимали также студенческие отряды Томска.

В Сквере воинов-интернационалистов (Парк Победы) на пр. Мира подрядчик укладывает тротуарную плитку, впереди — обустройство клумб. Также строители заменили гранит на обелисках: старый материал они планируют использовать для ступеней храма, расположенного в сквере.

В Березовой роще по ул. Карла Ильмера продолжается обустройство пешеходных дорожек. Строители заканчивают монтаж фонарей и установили оборудование детской площадки. Здесь же планируется установка лавочек, дополнительных игровых элементов и настила из террасной доски. В целом объект готов на 70%, его сдача намечена на конец сентября. Этот объект, как и территорию близ Дворца творчества детей и молодежи на ул. Вершинина, где тоже продолжаются работы, спроектировали специалисты Центра развития городской среды.

На ул. Усова завершаются работы по обустройству пешеходной зоны. Первый этап работ прошел в 2019 году. И тогда, и в 2020-м проект территории разработал Центр развития городской среды. Сейчас на объекте работают 20 человек, они завершают укладку тротуарной плитки и озеленение. Евгений Паршуто поручил устранить дефекты на участке 2019 года в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Последним пунктом объезда стал Пушкинский сквер близ Дворца бракосочетаний. Объект практически закончен. Строители по проекту Центра развития городской среды обустроили здесь дорожки из тротуарной плитки, оформили клумбы и фотозону.

«В Сибири благоустроительный сезон короткий, и подрядчикам необходимо увеличить темпы: работы на всех территориях нужно завершить до 30 сентября, — подчеркнул Евгений Паршуто. — Также к 1 ноября поручаю заключить все контракты на работы по благоустройству 2021 года».

Кроме того, заместитель губернатора поручил мэрии Томска ускорить поэтапную приемку и оплату объектов текущего года.

«В Березовой роще осталось установить малые формы и опоры. Пушкинский сквер уже закончили, сегодня-завтра осталось поставить опоры освещения, газон уже постелили. На Усова осталось только покрытие и озеленение. Саженцы начинают продавать в начале сезона дождей, когда их можно будет выкапывать и садить. Это будет где-то в сентябре, — отметил руководитель Центра развития городской среды Константин Казанцев. — Конечно, прошлогодние ошибки были учтены. Это и заказ материалов заранее, договоренность по озеленению с питомниками, резервация, потому что это товар „горячий“, его иногда не успевают закупить и ищут в других местах. Ну и по самой организации работ — лучше, чем в прошлом году. По крайней мере мы не выйдем в заморозки, как это было в прошлом году».

В 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области благоустраивается 56 общественных пространств, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей. Уже готовы 19 территорий в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Томском, Тегульдетском, Чаинском и Шегарском районах, ЗАТО Северск, Стрежевом и Томске.

Фото: Томский Обзор, Ксения Толстошеева, tomsk.gov.ru

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