Мотоциклист погиб при столкновении со стоящим авто в томском селе

Томский Обзор / Фото: 1 сентября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 31 августа, в селе Корнилово Томского района произошло ДТП, в результате которого погиб 34-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.25 на ул.Гагарина, 3/3. Здесь мотоциклист, двигавшийся со стороны Томска в направлении деревни Аркашево при обгоне не справился с управлением, выехал на обочину где въехал в стоящее транспортное средство.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

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