Учителя из Томской области приняли участие в Летней школе им.Выготского

1 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Педагоги из Томской области приняли участие в Летней школе им.Выготского и первой Всероссийской Лидерской школе, которые проходили в Подмосковье на берегу реки Клязьма.

Полина Афанасьева и Наталья Зотова, воспитатели МБДОУ «Детский сад №47», города Северска, а также Ирина Севастьянова, воспитатель Областного государственного казённого учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» города Томска» приняли участие в мероприятиях.

Летнюю школу традиционно провел Благотворительный фонд развития дошкольного образования, ориентированного на ребенка, «Университет детства» совместно с Рыбаков Фондом.

«Такие события вдохновляют и объединяют педагогов дошкольного образования, дают начало дружбе между участниками из разных регионов, открывают новые возможности для профессионального роста и самореализации», - говорит Екатерина Рыбакова, основатель Фонда «Университет детства», сооснователь и президент Рыбаков Фонда.

За пять дней педагоги познакомились с десятками практик, ориентированных на ребенка, узнали об эффективной социализации и развивающем общении, о поддержке детской инициативы, и о том, насколько важна свободная игровая деятельность в детском саду. Помимо этого, провели собственные мастер-классы, а также, объединившись в команды, разработали и презентовали 15 собственных проектов.

Первое место экспертное жюри присудило проекту «ТрубокрутЬ». Участники проекта планируют разнообразить среду в детских садах, создавая различные конструкции из полипропиленовых труб и бросового материала.

Проект «Самокат» должен решить проблему эмоционального выгорания педагогов. Для этого команда планирует провести перечень мероприятий, по окончанию которых, все участники получат удостоверение водителя самоката.

Деловая игра «Кейс-пати» нацелена на разрешение конфликтов между детьми, родителями и выстраивание партнерских отношений между педагогами и родителями. Проект был разработан, исходя из того, что не редко в детских садах происходят конфликтные ситуации между детьми, которые провоцируют конфликты между родителями.

Также жюри отметили команду с проектом «Умный муравейник», где с помощью гайд-карт педагоги планируют развивать саморегуляцию и самоорганизацию детей старшего дошкольного возраста.

Приз зрительских симпатий завоевал проект – «Бабушки-САДОВНИЦЫ». В рамках него педагоги приглашают к сотрудничеству с детским садом старшее поколение, для них будут проводиться специальные мероприятия.

Впервые в этом году одновременно с Летней школой прошла первая Всероссийская Лидерская школа. В числе ее участников 20 победителей Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского, 5 лидеров сообщества и 6 членов Совета «Университета детства».

«Необходимость в Лидерской школе назрела в связи с тем, что в нашем сообществе появляются все новые и новые лидеры, которые развивают свои инициативы. Мы решили объединить этих участников и дать им новые компетенции, чтобы их проекты могли полноценно развиваться, и быть узнаваемыми не только в России, но и за рубежом. Чтобы лидеры этих проектов были яркими звездами не только у себя в регионах, но и мировом дошкольном образовании», - рассказала гендиректор Фонда «Университет детства», Ирина Быкадорова.

Педагоги познакомились с методологией создания и управления команд, узнали, что надо знать и уметь лидеру, как заинтересовать и объединить людей, а также, какие есть стратегии для саморазвития, и как продвигать проекты дошкольного образования в публичном пространстве.

Узнать больше о проектах Фонда «Университет детства» и принять в них участие можно, вступив в сообщество.



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