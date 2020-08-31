В День знаний торжественные линейки в томских школах пройдут на уличных площадках

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завтра, 1 сентября, в томских школах пройдут торжественные линейки. Они будут организованы на уличных площадках учебных заведений, сообщает пресс-служба мэрии.

В целях обеспечения безопасных условий во всех общеобразовательных организациях разработан гибкий график уроков, перемен, составленный с целью минимизации контактов школьников. Для каждой параллели будет определено разное время начала занятий.

За каждым классом будет закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети одного класса будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.

Во всех школах будут предприняты дополнительные санитарные противоэпидемический меры, в том числе регулярная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и кварцевание.

Для предотвращения скопления детей во входных группах будут открыты дополнительные входы в здание.

Ежедневно будет проводиться термометрия учеников, сотрудников и педагогов. Все учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами и антисептиками, рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска в новом учебном году будут обучаться 62 тыс. школьников (в 2019 году – 61071), из них более 7 тыс. детей пойдут в 1 класс (в 2019 году – 7216). Количество обучающихся 9-х классов по предварительным данным составит 5030 человека, в 11-х классах – 3200 человек.

Обучение в одну смену будет организовано в 9 учреждениях: санаторно-лесная школа, прогимназия «Кристина», лицей при ТПУ, школа-интернат № 1, Русская классическая гимназия № 2, СОШ № 15 им. Г.Е. Николаевой, основная общеобразовательная школа-интернат № 22, основные общеобразовательные школы № 39 и № 45.

Также с 1 сентября начнётся новый учебный год для 27,5 тыс. дошкольников в муниципальных детских садах. Более подробную информацию об организации образовательного процесса в новом учебном году можно узнать здесь.

Напомним, сегодня, 31 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил введенный в марте режим ограничений до конца сентября.

Тэги/темы: