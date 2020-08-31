Томичи могут помочь больным детям, отказавшись от букетов на День знаний

31 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томичам предлагают присоединиться к Всероссийской благотворительной акции «Дети вместо цветов», отказавшись от букетов цветов, направив высвободившиеся средства на помощь пациентов детских хосписов.

Организаторы акции предлагают участникам вместо множества отдельных букетов принести по одному цветку, чтобы собрать общий праздничный букет. А сэкономленные деньги можно перевести на поддержку неизлечимо больных детей, подопечных фондов «Вера» и «Дом с маяком». На вырученные средства будут приобретены аппараты для дыхания, кресла, лекарства и специальное питание для тяжелобольных детей, а также обеспечена юридическая и психологическая поддержка их семей.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте и сделать перевод. Регистрироваться можно как в индивидуальном порядке, так и целыми классами.

Среди тех, кто поддержал акцию - Ольга Сутулова, Муся Тотибадзе, Светалана Лобода, Евгений Стычкин, Софико Шеварнадзе, Аврора, Валентина Рубцова, Евгения Брик, Пётр Налич, Мария Миронова, Денис Шведов, Мириам Сехон, Надежда Ангарская, Анна Ардова, Алан Хадзарагов, Мариам Мерабова, Мария Шалаева, Виктор Шендерович, Николай Басков, Валерий Сюткин, Александр Незлобин, Михаил Шац и другие.

Также специально к акции были нарисованы стикеры в Telegram.

В прошлом году на участие в акции поступило более 10 000 заявок из 546 населенных пунктов в 7 странах. Участники собрали более 57,8 млн рублей, которые были направлены на помощь 738 семьям с тяжелобольными детьми.

Акция «Дети вместо цветов» — «первосентябрьский флешмоб», который в 2014 году придумала педагог одного из московских лицеев. Идею подхватили многие учителя, ученики и их родители, и с тех пор такой флешмоб ежегодно проходит по всей России и в других странах.

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