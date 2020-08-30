Еще один пациент с коронавирусом скончался в Томской области

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 73 человек. Один зараженный скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 21 из вновь заболевших выявлена пневмония, у 19 есть признаки ОРВИ, у 20 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторе под Томском находится один человек.

У скончавшегося пациента инфекция осложнялась двусторонней полисигментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, онкологическим заболеванием. Также он входил в группу риска по возрасту.

С учетом последних данных за весь период в Томской области установлены 5596 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4681, умерших 67.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции вырос до 1,12, тогда как накануне находился на уровне 0,92.

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