Четыре молодых новатора «Томскнефти» стали номинантами XIII Кустовой научно-технической конференции «Роснефти»

29 августа 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Участников кустового этапа НТК компании «Роснефть» в нынешнем году у себя принимала «Башнефть – Добыча». Принимала, правда, условно: из-за введённых в стране ограничений конференция прошла в формате заочного конкурса. На суд экспертных комиссий было представлено 223 доклада молодых специалистов из 26 дочерних обществ компании.

Стрежевские нефтяники презентовали на уфимской площадке 11 новаторских проектов. Два из них удостоены наград.

В секции «Экология, промышленная безопасность, охрана труда» номинацией «За популяризацию цифровых технологий» отмечена разработка специалистов отдела по промбезопасности Веры Шкурапет и Артура Кима. Инициативная молодёжь предложила к внедрению QR-код безопасности — единое квалификационное удостоверение по охране труда с нанесением QR-кода.

Номинацией «За практическую значимость» в секции «Труд, юриспруденция, персонал» отмечены геолог ЦДНГ-9 Александр Ермак и оператор цеха добычи, подготовки и компримирования газа Дмитрий Ли. Начинающие промысловики предлагают применить новые методы машинного обучения для увеличения точности планируемых ГТМ.

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