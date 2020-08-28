В Томской области 42 новых случая COVID-19, более 110 человек выздоровели, один скончался

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 113-ти человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 17 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, у 19 есть признаки ОРВИ, у 6 пневмония. В обсерваторе под Томском находится один человек.

В сообщении отмечается, что скончавшийся от коронавируса входил в группу риска по возрасту и страдал гипертонией. Инфекция у него протекала в тяжелой форме и была осложнена двусторонней полисегментарной пневмонией, инфекционно-токсическим шоком и острой дыхательной недостаточностью.

С учетом последних данных в Томской области зарегистрированы 5 494 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4545, умерших 65.

В пресс-службе отмечают, что коэффиицент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 0,9, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Тэги/темы: