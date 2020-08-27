В Томске иномарка насмерть сбила женщину-пешехода

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 27 августа, в Томске под колеса Ford Focus попала 38-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул.Смирнова, 20. Здесь 28-летний водитель иномарки сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

Требуется помощь очевидцев. Свидетелей произошедшего просят обратиться по телефону 794-715, либо в дежурную группу ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Также можно обращаться лично по адресу ул. Иркутский тракт, 79 кабинет 404.

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