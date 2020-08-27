В сентябре в Томской области заработает фонд защиты дольщиков

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Томской области начнет полноценно работать с сентября. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты Законодательной Думы Томской области.

Как сообщается на сайте парламента, новый областной закон определяет структуру и порядок работы регионального Фонда. Напомним, что согласно федеральному законодательству его создание необходимо для завершения строительства многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением средств дольщиков.

«Новый региональный закон бурно обсуждался на комитете по строительству, инфраструктуре и природопользованию и мы пришли к единому мнению, что его необходимо принимать, так как после этого область сможет рассчитывать на существенное федеральное финансирование для достройки проблемных домов», — пояснил председатель комитета Сергей Автомонов.

Депутат Игорь Чернышев поинтересовался, за чей счет будут решаться проблемы дольщиков? Начальник областного департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов рассказал, что средства на решение проблемы долгостроев будут выделяться по принципу софинансирования из регионального и федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В областном бюджете на эти цели заложено 170 миллионов рублей. Из федерального Фонда защиты прав дольщиков к этой сумме планируется получить еще 830 миллионов. Итого — миллиард.

Председатель регионального парламента Оксана Козловская попросила озвучить механизмы решения проблемы долгостроев. Дмитрий Ассонов рассказал, что будут использоваться два подхода. Достройка домов, если она целесообразна. Если нет, то у дольщиков будут выкупаться квадратные метры по средней рыночной цене нового строительства в данном районе. При этом объект незавершенного строительства и земельный участок под ним перейдет в собственность федерального Фонда.

«Очень нужное дело, я думаю, большинство дольщиков ждут, когда этот закон будет принят», — отметила в заключение спикер.

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