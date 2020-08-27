Кассация поддержала решение ФАС о медицинском картеле в Томске

Томский Обзор / Фото: 27 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Томской области в отношении шести компаний, сформировавших картель по поставке медицинских материалов в медучреждения Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта ведомства.

Суд оставил постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда без изменений, а кассационные жалобы участников картеля — ООО «ЦДМ» и ООО «МК «ТИС» — без удовлетворения.

«Тем самым судами трех инстанций подтверждена законность и обоснованность решения томского управления ФАС России, признавшего шесть юридических лиц нарушителями п.2 ч.1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Томское управление ФАС признало шесть компаний участниками картельного сговора при торгах на поставку медицинских материалов в 2014–2017 годах. Участниками сговора стали томские ООО «Оптима», ООО «Мед-альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Интер-мед» и группа лиц, состоящая из ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис».

В отношении ЦДМ производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности, а «Оптима», «Мед-альянс» и «Интер-мед» к тому моменту были уже ликвидированы. ООО «ТИС» и ООО «МК «ТИС» в ноябре 2019 года были оштрафованы на общую сумму 7,7 млн рублей.

Доход картеля, по оценке экспертов УФАС, составил 1,3 млрд рублей. Но в пределы трехлетнего срока давности вошли только 96 из 148 закупочных процедур на общую сумму 709 млн рублей. В числе заказчиков этих закупок были Томская областная клиническая больница, Томский научно-исследовательский медицинский центр (НИИ кардиологии, НИИ онкологии), Сибирский государственный медицинский университет.

В июне 2019 года СУ СК РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту организации картеля. В офисах всех шести компаний прошли обыски. Спустя год дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления, однако, следователи усмотрели в действиях компаний признаки мошенничества. Материалы дела по подследственности были направлены в региональное управления МВД.

Тэги/темы: