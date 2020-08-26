Томич стал лучшим веб-разработчиком в России

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: vk.com/sharapov_den

В Томске подвели итоги федерального этапа конкурса «Лучший по профессии-2020» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений», сообщает Департамент труда и занятости населения Томской области.

Победителем конкурса стал Денис Шарапов из компании «КРЕО — СОФТ» (Томская область).

В 2017 году он выиграл чемпионат World Skills Russia в номинации «Веб-дизайн и разработка», в 2018-м — в аналогичной номинации на Digital Skills, в 2019-м вошел в двадцатку лучших программистов на чемпионате Яндекса (11-е место). Второе место занял Артем Валеев из Республики Башкортостан. Третье место — Ирина Поминова из компании «Летс — Рок» (Алтайский край).

Всего в конкурсе приняли участие представители 12 регионов РФ. Победитель и призеры конкурса будут отмечены дипломами, а также получат денежное вознаграждение в 300, 200 и 100 тыс. рублей от имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

От имени Губернатора Томской области, участников и победителей «Лучшего по профессии-2020» поздравил заместитель губернатора региона по социальной политике Иван Деев. «Сегодня цифровизция затронула все сферы нашей жизни. В новых условиях эти сервисы приобрели исключительное значение. Стремительное развитие информационных технологий привело к появлению профессий, о которых 10 лет назад никто даже не думал, — сказал он. — Верхние строчки в рейтингах самых востребованных и высокооплачиваемых IT-специальностей сейчас занимает профессия веб-разработчика. И вчера лучшие представители этой профессии из разных регионов России доказывали свой профессионализм на практике».

Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Марина Маслова, комментируя итоги конкурса, сказала: «Профессия веб-разработчика — одна из самых востребованных сегодня в сфере информационных технологий. Выбирая её, многие из вас ожидают быстрых результатов. Но они достигаются только серьезным трудом, постоянным освоением новых знаний, навыков и саморазвитием. Мы это видели вчера, при выполнении конкурсных заданий. Многие знания специалисты в сфере информационных технологий получают самостоятельно, но сфера ИТ — это регулируемая сфера. И здесь важно отслеживать не только технологические новинки, но и специальные требования. Рынок труда сегодня постоянно обновляет требования к квалификации работников. Минтруд РФ совместно с профессиональными сообществами, и объединениями работодателей, с Национальным советом по профессиональным квалификациям при Президенте РФ, советами по профессиональным квалификациям в различных областях ведет работу по формулированию и доведению до работников этих требований».

Также она отметила, что не все регионы смогли подстроиться под условия работы в ограничениях. «Мы впервые в этом году в конкурсе профмастерства попробовали использовать в связи с ситуацией с эпидемией дистанционный формат. Поэтому особая благодарность — томским организаторам федерального этапа конкурса — областной департамент труда, Томский государственный университет».

В работе жюри приняли эксперты со всей России. От Томской области участников оценивали Максим Пудалов, технический директор ООО «ГеоС», Елена Родзик — заместитель директора по учебно-методической работе ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» и Юрий Грушевский, преподаватель этого же техникума. От Московской области — Дмитрий Решетников, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ Московской области Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С.П. Королева. От Санкт-Петербурга — Наиль Насыров, методист Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Радиотехнический колледж». От Челябинска — Ирина Кондакова, преподаватель ГБОУЗ СПО «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова».

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