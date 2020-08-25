Пожилая женщина выпала из маршрутки в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 26 августа, в Томске пожилая женщина пострадала при падении из маршрутного автобуса.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 9.10 на пр.Фрунзе, 92. По предварительным данным, 38-летний водитель маршрутки перед началом движения от остановочного комплекса не убедился в безопасности. В результате пожилая женщина, выходившая из салона, упала. С травмами ее доставили в медицинское учреждение.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 8 (3822) 795-300.

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