Сотрудник томского предприятия «Роскосмоса» получил условный срок за кражу деталей для военной техники

Томский Обзор / Фото: 26 августа 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске сотрудники спецслужб пресекли факты хищений электроизделий из готовой аппаратуры, используемой в отечественном вооружении и военной технике на АО «Научно-производственный центр «Полюс» Госкорпорации «Роскосмос», сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника было возбуждено в августе 2019 года. В ходе следствия выяснилось, что совокупный ущерб от преступной деятельности подозреваемого составил около 700 тыс.рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Похищенные радиоэлементы возвращены АО «НПЦ «Полюс» для последующего использования в производственном цикле.

«Реализация материалов позволила локализовать предпосылки к срыву государственного оборонного заказа, нанесению ущерба обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

30 июля Кировский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 2 годам условно. Приговор вступил в законную силу.

«Научно-производственный центр «Полюс» – предприятие Госкорпорации «Роскосмос», входящего в состав интегрированной структуры АО «Информационные спутниковые системы».

Образованный в 1951 году «Полюс» в течение многих лет специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются на сотнях космических аппаратов различного назначения, входят в состав специального оборудования объектов морской техники, применяются для электрохимической защиты магистральных нефтегазопроводов и т. д.

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