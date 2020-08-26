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Сотрудник томского предприятия «Роскосмоса» получил условный срок за кражу деталей для военной техники

Криминал, Судебные дела, Томские новости, полюс украли оборудование предприятия судебные дела Сотрудник томского предприятия «Роскосмоса» получил условный срок за кражу деталей для военной техники

В Томске сотрудники спецслужб пресекли факты хищений электроизделий из готовой аппаратуры, используемой в отечественном вооружении и военной технике на АО «Научно-производственный центр «Полюс» Госкорпорации «Роскосмос», сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Уголовное дело в отношении 27-летнего сотрудника было возбуждено в августе 2019 года. В ходе следствия выяснилось, что совокупный ущерб от преступной деятельности подозреваемого составил около 700 тыс.рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Похищенные радиоэлементы возвращены АО «НПЦ «Полюс» для последующего использования в производственном цикле.

«Реализация материалов позволила локализовать предпосылки к срыву государственного оборонного заказа, нанесению ущерба обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

30 июля Кировский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 2 годам условно. Приговор вступил в законную силу.

«Научно-производственный центр «Полюс» – предприятие Госкорпорации «Роскосмос», входящего в состав интегрированной структуры АО «Информационные спутниковые системы».

Образованный в 1951 году «Полюс» в течение многих лет специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются на сотнях космических аппаратов различного назначения, входят в состав специального оборудования объектов морской техники, применяются для электрохимической защиты магистральных нефтегазопроводов и т. д.

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