«Томскнефть» получила награды конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»

25 августа 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Стрежевом подвели итоги городского конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Четыре победы присуждены градообразующему предприятию.

«Томскнефть» отмечена в номинациях «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни в организации», «За развитие социального партнерства».

Как отмечает пресс-служба предприятия, определяющими факторами победы стали рост заработной платы, размер социального пакета, наличие иных гарантий работникам. Конкурсная комиссия отметила, что нефтяники выстроили эффективную систему взаимодействия с молодыми специалистами: разработана программа адаптации новичков в коллективе, финансируется деятельность молодёжного совета. Молодым специалистам предоставляется материальная поддержка, большое внимание уделяется развитию профессиональных и управленческих компетенций, а также личностному развитию.

В «Томскнефти» много спортсменов. Регулярно спортом и физкультурой занимаются 2660 сотрудников. Каждый год на предприятии проходит круглогодичная спартакиада, которая является самым массовым спортивным событием в акционерном обществе. Успешно в соревнованиях выступает собственная хоккейная команда нефтяников. Устраиваются велопробеги, лыжные гонки, ветеранские матчи, турниры по лёгкой атлетике. В «Томскнефти» организована сдача норм ГТО. Масштабно проходят профилактические мероприятия: вакцинация, дополнительные медицинские осмотры, «Дни здоровья» и другие. Как следствие — низкая заболеваемость.

Победы в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» закономерны, ведь «Томскнефть» на протяжении пяти десятилетий была и остается гарантом социальной и экономической стабильности Стрежевого.

Тэги/темы: