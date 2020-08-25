Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» появилась в Томске

25 августа 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предложил жителям Томской области новый продукт — умную колонку «Капсула» с голосовым помощником «Марусей» от компании Mail.ru Group. Акустическая система поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом».

«Пять лет назад невозможно было представить, что голосом можно управлять электрическими приборами дома, включать–выключать лампочки, выбирать каналы, фильмы на Wink. А сегодня ”Ростелеком” предлагает эти и другие сервисы в одном устройстве», — рассказала заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» директор по работе с массовым сегментом Оксана Болдова.

Разработчики колонки уделили внимание качеству звука: мощность динамиков 30 Вт, фронтальные спикеры обеспечивают равномерное распределение всех частот на 180 градусов, под акустической звукопрозрачной тканью скрыт рупор для высоких частот. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — это позволит владельцу слушать музыку из своих плей-листов и сделать звонок из этой же социальной сети. Также устройство ищет любимые треки по исполнителю, жанру, умеет включать радио. Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов, которые гарантируют устройству слышать голос человека на удалении до семи метров и даже при шуме в помещении.

«Маруся» берет на себя функцию домашнего помощника и собеседника для всех членов семьи. Умная колонка поможет в поиске информации, развлечет, побеседует на заданные темы, а еще «Капсулу» можно погладить и она замурлычет как домашний питомец. Голосовой ассистент увлечет ребенка интерактивными сказками, играми и даст ответы на тысячу детских вопросов, а на ночь споет колыбельную или включит приятный шум для сна.

Узнать подробнее о возможностях умной колонки с голосовым помощником «Маруся», а также оставить заявку на бесплатную доставку можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте.

Тэги/темы: