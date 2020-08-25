Томские ученые помогли обнаружить новый вид клеща

25 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Марией Орловой

Группа ученых из Томского, Тюменского и Пензенского государственных университетов, а также Мичиганского университета и представителей Жигулевского заповедника обнаружила в России новый вид клеща, который паразитирует на летучих мышах.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, «Новичок» был найден в Дагестане в ходе исследований рукокрылых. Разнообразие их видов на Кавказе очень велико, но экология летучих мышей здесь до сих пор почти не изучена. Клещ, обнаруженный на территории Дагестана, впервые был изучен и описан в Германии. Известно, что он переносит болезни, потенциально опасные для людей. Новые данные представлены в журнале International Journal of Acarology.

— Экология летучих мышей, а также их паразиты и патогены имеют большое медицинское значение, поскольку летучие мыши могут быть переносчиками вирусов, опасных для людей и диких животных, — объясняет сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова. — Наша группа занималась исследованием семейства Macronyssidae (макрониссиды) — паразитов, которые встречаются у млекопитающих, птиц и рептилий, но основными хозяевами этой группы являются летучие мыши. Ранее макроссинидов на территории Дагестана никто не изучал.

Образцы для исследований специалисты собирали на территории Самурского заказника Дагестанского государственного природного заповедника в прибрежных пойменных вечнозеленых лесах дельты реки Самур, Аграханском заказнике (Кизлярский район), в Кизилюртовском районе (Шайтан-Казак) и других местах.

— Первым неожиданным фактом для учёных оказалось то, что на исследуемой территории оказалось много криптических (скрытых) видов летучих мышей, представители которых внешне идентичны, а генетически сильно различаются, — отмечает Мария Орлова.

А второй неожиданностью стала находка нового вида — впервые на территории РФ выявлен клещ Macronyssus leislerianus, ассоциированный с малой вечерницей (млекопитающее отряда рукокрылых — прим.ред.), которая достаточно широко распространена на территории европейской части России.

— Можно сказать, что в России одним паразитом стало больше, — говорит Мария Орлова. — Ранее этот вид был известен только по первоописанию, сделанному в центральной Германии. Векторная роль (участие в циркуляции природно-очаговых инфекций) данных паразитов сейчас активно изучается, но уже известно, что макрониссиды (семейство, к которому относится данный клещ) являются переносчиками целого ряда возбудителей инфекций, среди них бартонелла, боррелия, риккетсия и другие.

Другой находкой ученых стал клещ Cryptonyssus flexus, снятый с копетдагской ночницы. Для Кавказа как паразит, так и хозяин выявлены впервые. Степень опасности «соседства» вышеуказанных видов паразитов и рукокрылых для людей ещё предстоит изучить. Исследователи намерены продолжить свою работу на Кавказе. Эта территория очень перспективна с точки зрения новых находок. На Кавказе высокая степень мозаичности ландшафта, поэтому высоко разнообразие (в том числе и скрытое) летучих мышей, при этом некоторые его регионы до сих пор остаются практически не изученными.

— Как уже показала практика, недоизученность летучих мышей и их паразитов приводит к неприятным сюрпризам, которые человечеству дорого обходятся, — отмечает Мария Орлова. — Необходим постоянный мониторинг биоразнообразия в широком смысле этого слова: нужны комплексные исследования животных и их паразитов, которые в последнее время часто расширяют не только ареал, но и список заболеваний, которые они способны переносить.

Напомним, что природным резервуаром коронавируса нового типа стали летучие мыши. С ними также были ассоциированы два других вируса, ставшие причинами эпидемий: SARS (тяжелый острый респираторный синдром, «атипичная пневмония», 2002–2003 гг.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, 2012–2015 гг.).

Фото предоставлено Марией Орловой.

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