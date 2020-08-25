Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

25 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 28 человек. Трое скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У четырех из вновь заболевших обнаружена пневмония, у 13 есть признаки ОРВИ, у 23 заболевание проходит бессимптомно. В обсерваторе под Томском находятся два человека.

В сообщении уточняется, что трое скончавшихся от коронавирусной инфекции входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Течение инфекции осложнялось полисегментарной двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком. В анамнезе одного из пациентов была хроническая болезнь почек, у другого ожирение, у третьего — полиорганная недостаточность.

За весь период в Томской области за весь период установлено 5371 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4261, умерших 62.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,08.

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