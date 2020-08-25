Томские экологи зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ в Ушайке

Химико-аналитическая лаборатория томского областного госучреждения «Облкомприрода» выявила превышение допустимых концентрация загрязняющих веществ в реке Ушайка в районе улицы Шишкова регионального центра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее учреждение обнаружило там несанкционированный сброс через большую сливную трубу.

«Анализ проб показал многократное превышение ПДК загрязняющих веществ, в том числе по нитрит-ионам — в 7 раз, аммоний-ионам и фосфат-ионам — в 6 раз, по железу — в 5 раз, биологическому потреблению кислорода за пять суток — в 2 раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные направили в природоохранную прокуратуру, которая в свою очередь подала иск в суд с требование к администрации Томска прекратить слив стоков в Ушайку и организовать водоотведение.

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