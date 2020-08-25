Работодателям Томской области помогут сохранить персонал

25 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент труда и занятости населения Томской области

Программа материальной поддержки предприятий Томской области, столкнувшихся с проблемой сохранения кадрового состава в условиях кризиса, стартовала в регионе при поддержке Департамента труда и занятости Томской области.

На реализацию программы правительством РФ выделено более 68 млн рублей из Резервного фонда, которые будут направлены на создание временных рабочих мест на предприятиях региона. Те работодатели, которые готовы обеспечить временное трудоустройство своим сотрудникам, которые находятся под угрозой увольнения, отправлены в отпуска без содержания или переведены на неполную занятость, получат государственные субсидии.

Размер субсидии равен размеру начисленной заработной платы, но не более 12130 рублей в месяц на одного человека за полностью отработанную месячную норму рабочего времени, увеличенному на сумму страховых взносов и районный коэффициент.

К участию в программе приглашаются юридические лица, негосударственные российские предприятия и организации, которые на момент подачи заявки ведут одобренную законодательством деятельность на территории РФ, не проходят реорганизацию, процедуру ликвидации или банкротства, не имеют зарубежного финансирования, не получают другие государственные субсидии. Подать заявление на участие в программе необходимо в Департамент труда и занятости Томской области не позднее 1 октября 2020 года. После того, как заявка будет одобрена, временные работы на соответствующем предприятии могут стартовать. Чтобы получить выплаты по программе субсидирования, вторым этапом станет подача пакета документов по результатам реализации программы на предприятии: реестр занятых в ней сотрудников, документы, подтверждающие выплату им заработной платы и прочие, предусмотренные правилами участия в программе.

Необходимую консультативную и методологическую поддержку по вопросам участия в мероприятии работодатели могут получить по телефону 8 (3822) 46- 93-19.

Подробности на сайте.

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