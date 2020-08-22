«Газель» и Cherry столкнулись в Томске, пострадала женщина

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 22 августа, в Томске столкнулись попутные ГАЗ-3009В9 и Cherry T11 Tiggo, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.50 в районе пер.1604 года, 68. По предварительным данным, 24-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

В результате ДТП 28-летняя женщина-водитель легкового автомобиля получила травмы.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 8 (38-22) 79-53-00.

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