В Томской области 45 новых случаев COVID-19

23 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 98 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У одного из вновь заболевших обнаружена пневмония. У 22 есть признаки ОРВИ, еще у 22 заболевание протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторе под Томском находятся два человека.

С учетом последних данных в Томской области установлено 5287 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4203, умерших 59.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,02, что превышает показатель, соответствующий первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Тэги/темы: