За сутки в Томской области выздоровели более 100 зараженных коронавирусом, двое скончались

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 102 человек. Двое скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У девяти из вновь заболевших обнаружена пневмония, у 24 есть признаки ОРВИ, у 18 заболевание проходит бессимптомно. В обсерваторе под Томском находятся два человека.

В сообщении уточняется, что двое скончавшихся от коронавирусной инфекции входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, один из них также страдал хронической болезнью почек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

За весь период в Томской области за весь период установлено 5242 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4105, умерших 59.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,95, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

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