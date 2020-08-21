Томичей приглашают на экскурсию по «Томским джунглям»

21 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 22 августа, томичей приглашают на прогулку-приключение по «Томским джунглям» с сертифицированным гидом Элиной Михальцовой.

Как уточняют организаторы, в рамках которой все желающие смогут увидеть артефакты университетского родникового водопровода и набрать чистую воду из источника. На прогулку желательно приходить в закрытой одежде и обуви.

Место встречи: Московский тракт, 12. Начало в 11.00.

А в воскресенье, 23 августа, томичей приглашают на экскурсию к Воскресенской горе.

«Гости перелистают страницы 400-летней истории Томска, а затем отправятся к родникам, известным с 1604 года и прикоснутся к камню, которому 252 миллиона лет», — сообщают организаторы.

Место встречи: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3). Желающих принять участие просят быть в закрытой одежде и обуви.

Запись на экскурсии по телефону: +79832387217.

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