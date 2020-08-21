В Томске пройдет фестиваль, посвященный женской истории

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2020 // Фото: vk.com/snzhi_tsk

С 31 августа по 6 сентября в Томске пройдет первый фестиваль СНеЖИ — сентябрьская неделя женской истории. Это децентрализованная акция, идея которой зародилась в Рунете в 2017 году. Активистки по всей стране в первую неделю сентября проводят в своих городах мероприятия, направленные на освещение женского участия в истории страны.

В рамках томского фестиваля организаторы хотели бы сфокусироваться на женской истории Томска и, по возможности, Сибири.

«В течении первой недели сентября будет организована серия мероприятий разного формата, от лекций до выставок, в ходе которых гостьи познакомятся с новыми людьми, расскажут о себе, договорятся о будущих совместных проектах и, конечно узнают что-то, до этого момента неизвестное, о женской истории», — сообщают организаторы.

Фестиваль «СНеЖИ-2020» в Томске посвящен Антонине Пирожковой, одной из знаменитых уроженок Томской области.

Антонина Николаевна Пирожкова родилась 1 июля 1909 года в селе Красный Яр, занимала пост главного конструктора Метропроекта, преподавала в Московском институте инженеров транспорта, написала в соавторстве первый и единственный учебник по строительству тоннелей и метрополитенов.

Кроме своей профессиональной деятельности она также известна замужеством за писателем Исааком Бабелем и рядом книг о его жизни и творчестве, например, одной из последних опубликованных в России «О Бабеле — и не только о нём: Я пытаюсь восстановить черты (воспоминания)».

На фестивале с лекциями выступят редакторка томского инстамедиа «Постер» Катя Виноградова, лектор Школы нескучного доклада Кристина Быкова, спортсменка Дарья Кравчук, татуировщицы Марья Рязанова и Арина Бабич, культуролог, арт-директор галереи «В Главном» Анастасия Куклина, экскурсовод Екатерина Кирсанова и многие другие.

Посмотреть программу и стоимость билетов можно в группе мероприятия ВКонтакте.

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