МТС запустила первую в Томске пилотную сеть пятого поколения

20 августа 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

Сегодня, 20 августа, МТС при содействии администрации Томской области запустила в Томске первую пилотную сеть связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО «НПФ «Микран», одного из ведущих разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования в России. Запуск пилотных зон 5G будет способствовать реализации в регионе инновационных проектов в области разработки отечественного оборудования связи пятого поколения.

Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода «Микран». На церемонии запуска пилотной сети администрация Томской области, МТС, ТУСУР и «Микран» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для реализации инновационных проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных 5G-радиомодулей. Доступ к инфраструктуре 5G расширит возможности томских ученых и разработчиков в создании и тестировании инновационных решений.

«Технологии 5G – это эволюция мобильного интернета. И главное в ней, конечно, не только скорость передачи данных и качество картинки. Главное в сетях пятого поколения – это возможности для качества жизни. Технологии 5G способствуют более эффективному развитию бизнеса, а значит – региона и страны», - отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«МТС планомерно развивает технологии и инновационную инфраструктуру 5G в различных регионах России. Это позволяет изучать возможности, которые вскоре станут доступны бизнесу и в перспективе обеспечат импульс в социально-экономическом развитии страны. Впервые в России пилотная зона 5G МТС развернута на базе научного центра, а подписанное соглашение обеспечит эффективное взаимодействие между бизнесом и учеными в создании и внедрении инновационных технологических решений для различных отраслей», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

«Компания «Микран», являясь ведущим производителем радиоэлектроники в России, рассматривает разработку 5G-решений как комплексную задачу, затрагивающую различные сферы: компонентную базу, связь, измерения и многие другие направления. В рамках пилотной зоны мы будем решать исследовательские и прикладные задачи, нацеленные на переход на отечественные разработки и системные решения 5G», - отметила директор АО «НФП «Микран» Вера Парамонова.

«Открытие полигона 5G – ключевое для ТУСУРа событие. Наш вуз является головной организацией в реализации программы «Микроэлектроника и системы связи нового поколения», целью которой является формирование в Томской области научно-образовательного центра мирового уровня. Запуск пилотной зоны 5G будет способствовать подготовке высокопрофессиональных кадров, проведению передовых разработок совместно с компаниями «Микран» и МТС при поддержке региональных властей. Кроме того, это новые возможности для совместной реализации самых амбициозных и масштабных проектов в консорциуме университетов и научно-исследовательских институтов нашего города», - подчеркнул ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

На церемонии запуска пилотной сети пятого поколения МТС в Томске были продемонстрированы возможности технологии 5G с использованием смартфона Samsung Galaxy S20+: видеозвонки, скачивание приложений и файлов с достижением пиковой скорости 2 Гбит/сек.

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