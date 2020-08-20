Пресс-секретарь Навального опровергла употребление оппозиционером алкоголя накануне госпитализации

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Оппозиционер Алексей навальный не употреблял алкоголь накануне вылета из Томска, сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

«Вижу, кремлевские телеграм-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня», — написала Ярмыш.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Навальный в среду вечером якобы употреблял алкоголь в поселке Кафтанчиково под Томском.

Самолет, на котором летел Навальный, совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Ярмыш предположила, что Навального могли отравить. По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — уточнила Ярмыш.

По данным информированного источника агентства, врачи поставили предварительный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному — отравление неустановленным психодислептиком. «Предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком (психодислептики — вещества, способные вызывать галлюцинации)», — сказал собеседник агентства.

Соратники Навального написали заявление в полицию и в СКР.

Сотрудники правоохранительных органов в Омске проводят проверку по факту инцидента.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта инициировало внутреннюю проверку в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. «Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — сообщил в четверг агентству «Интерфакс-Сибирь» директор и владелец кофейни.

Навальный приезжал в Томск ради создания видеоролика, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» руководитель регионального штаба Навального Ксения Фадеева. «Снимали ролик. Больше пока ничего не могу сказать», — сказала Фадеева.

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