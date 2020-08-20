Томичей приглашают на уличную выставку «Тысяча мелочей пассажа Второва»

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2020 // Фото: Злой искусствовед

Завтра, 21 августа, в Томске во дворе пассажа Второва (пр.Ленина, 111) откроется уличная site-specific выставка Николая Исаева «Тысяча мелочей пассажа Второва».

«Зрителю, погрузившемуся с помощью рисунков в исторический контекст, на первый взгляд может показаться, что здание Второвского пассажа неизменно. Но благодаря кропотливой работе художника мы улавливаем главное: ценность в деталях, которые создают настоящее. Сегодня, когда здание переживает сложное время — время реставрации — когда каждая деталь имеет значение, эта выставка выглядит особенно своевременной», — отмечают организаторы.

В экспозицию вошли 75 миниатюрных репродукций живописных и графических работ, которые были созданы Николаем за 15 лет, а также небольшие рисунки, сделанные для выставки.

«Выставку мы готовили два месяца, но можно сказать, что 15 лет. Большую часть времени заняла подготовка каталога, нужно было восстановить из архивов все созданные за 15 лет произведения Николая с Второвским Пассажем. Многие из работ уже давно проданы или подарены, — рассказывают организаторы. — Почему именно Пассаж. Трудно ответить. Когда появилась идея сделать выставку, мы сами удивились как много изображений сделал Николай за эти годы».

Помимо выставки организаторы подготовили ограниченный тираж каталога с представленными работами. Его стоимость — 700 рублей.

«Эта выставка проработает столько, сколько провисит. Если будет повышенный интерес, то мы всегда можем увеличить тираж каталога, — сообщают организаторы. — Миниатюры должны остаться на стенах. Мы думаем, что открытие это прекрасная возможность встретиться с друзьями, любителями искусства и Томска во дворе самого красивого здания».

Открытие выставки в 18.30.

Фото: Николай Исаев

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