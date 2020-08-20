Завтра в Томске часть домов на ул.Мюнниха и ул.Елизаровых останется без воды

20 августа 2020 / Томский Обзор

В пятницу, 21 августа, в Томске жителей части домов по ул.Мюнниха и ул.Елизаровых ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Так завтра, 21 августа, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях без воды с 9.00 до 23.30 останутся дома по адресам:

ул. Ференца Мюнниха, 10, 12, 12/1, 14, 8, 8а, 8/2.

Также, 21 августа, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях с 9.00 до 3.00 субботы, 22 августа, также останутся без воды дома по адресам:

ул. Елизаровых, 13/1, 2а, 4, 6.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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