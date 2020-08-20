«КДВ Групп» перерегистрирует одну из структур из Томска в Москву

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба KDV

ООО «КДВ Агрохолдинг» (входит в «КДВ Групп») сменит место регистрации с Томска на Москву, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Компания приняла соответствующее решение 18 августа и уведомила об этом Федеральную налоговую службу.

В «КДВ Групп» не смогли оперативно прокомментировать изменение места регистрации «КДВ Агрохолдинга».

В настоящее время компания зарегистрирована в Томске — по тому же адресу на проспекте Мира, где располагаются головные структуры холдинга — АО «КДВ» и ООО «КДВ Групп», а также ООО «Камелот-А» (работает в сфере ритейла под брендом «Ярче!»).

«КДВ Агрохолдинг» станет первой компанией холдинга, которая будет базироваться в Москве. Большинство структур «КДВ Групп» зарегистрированы в Томской области, а также в регионах деятельности. Согласно официальному сайту компании, в настоящее время «КДВ Агрохолдинг» расширяет штат.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КДВ Агрохолдинг» зарегистрировано в 2012 году, является 100%-ной «дочкой» АО «КДВ». Компания контролирует ряд структур «КДВ Групп» в Алтайском крае, Кемеровской и Орловской областях. Основной вид деятельности ООО — управление холдинг-компаниями. Среди других видов деятельности указано выращивание различных сельхозкультур. Ранее сообщалось, что «КДВ Агрохолдинг» намерен инвестировать 0,5 млрд рублей в освоение сельхозземель в Кемеровской области.

Чистый убыток «КДВ Агрохолдинга» в 2019 году составил 5,32 млрд рублей из-за существенного роста прочих расходов — до 5,54 млрд рублей. При этом стоимость чистых активов выросла до 4,25 млрд рублей.

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли, занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

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