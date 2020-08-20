Томские пожарные вернулись с севера области, где тушили лесные пожары

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 19 августа, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области вернулась в пункт постоянной дислокации с севера региона, где почти две недели они вместе с лесопожарными формированиями тушили природные пожары на территории Александровского и Каргасокского районов.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в Томске спасателей встретил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Томской области полковник внутренней службы Евгений Башкатов. Он поблагодарил личный состав за выполненную работу и оказание помощи в ликвидации пожаров.

Первая группа пожарных в количестве 60 человек была направлена на север области 7 августа. 12 августа в связи с осложнением лесопожарной обстановки на всей территории Томской области был введен режим «чрезвычайной ситуации». В Каргасокский район был направлен второй эшелон томских спасателей в количестве 40 человек.

В тушении лесных пожаров были задействованы сотрудники авиапожарной службы, в том числе федеральный резерв «Авиалесоохраны», аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области, специалисты наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства. 17 августа все природные пожары на севере области были потушены. Площадь самого крупного из них составила 1,4 тыс. га.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, по данным на 19 августа в регионе действует один лесной пожар - в Верхнекетском лесничестве. Здесь находится действующий очаг площадью 3 га. В настоящее время в Томской области сохраняется низкий класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,2.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Всего с начала пожароопасного сезона – 2020 в Томской области потушено 176 лесных пожаров на общей площади 6,9 тыс. га. Большая часть из них (134 возгорания) ликвидированы в наземной зоне применения сил и средств, 39 — в авиационной зоне.

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