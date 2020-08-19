ТГУ и ЛУКОЙЛ очистят от нефти ручей с помощью «Аэрощупа»

Томский государственный университет и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» займутся очисткой водного объекта, расположенного на территории деятельности добывающей компании, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках подписанного соглашения работы будут вестись в течение четырех лет на ручье Малый Войвож, впадающий в реку Ярега (приток Ухты).

«Нефть на Яреге добывают уже около 90 лет. Технологии, применявшиеся в советские годы, в том числе сброс загрязненных нефтепродуктами сточных вод, привели к хроническому загрязнению водотоков-стокоприемников, а также к накоплению загрязнений в донных отложениях водоёмов. Малый Войвож важен с точки зрения влияния на экосистемы Яреги и Ухты, поэтому компания приняла решение провести полноценную очистку объекта с использованием новых технологий и вернуть водотоку исходное состояние», — рассказывает директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

На первом этапе учёные проведут диагностику состояния прибрежных почв, донных отложений, воды, ихтиофауны и организмов, обитающих на дне ручья (зообентос) и в толще воды (зоопланктон), проведут микробиологические исследования проб донных осадков. В Республику Коми группа биологов, почвоведов, экологов ТГУ отправится уже в конце августа. В ходе обследования учёные проведут картирование участков с оценкой степени загрязнения. Эти данные станут основой для разработки проекта очистки ручья. В качестве инструмента будет использован «Аэрощуп» — единственная в России технология, чья эффективность и безопасность подтверждена заключением экспертов Росприроднадзора.

«С технологиями ТГУ компания познакомилась при проведении восстановительных работ на водных объектах, расположенных в районе деятельности НК „КомиТЭК“. Тогда биологи ТГУ помогали устранить последствий аварии 1994 года в Усинском районе. На этот раз ЛУКОЙЛ пригласил учёных Томского государственного университета для выполнения работ по реабилитации водотоков в районе деятельности нефтешахтного производственного предприятия „Яреганефть“. Уверены, что совместными усилиями с ТГУ мы сможем существенно улучшить экологическую ситуацию в Тимано-Печоре», — говорит начальник департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин.

Ранее технология «Аэрощуп» показала высокий КПД при использовании в регионах со сложными климатическими условиями. В частности, в ХМАО (Нижневартовский район) после очистки озера концентрация нефтепродуктов в донных отложениях снизилось в 50 раз, что привело к запуску процесса самовосстановления водоема. В Республике Коми в начале 2000-х «Аэрощуп» использовался для очистки озера Щучье, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса как объект, пострадавший в ходе одного из самых масштабных на планете разливов нефти на суше. Со дна Щучьего было поднято 157 тонн нефти.

Очистные работы запланированы на 2021 год и будут проводиться зимой, весной и летом. Чтобы объективно оценить результативность очистки, биологи в течение 2022–2023 года будут вести мониторинг состояния Малого Войвожа (анализировать состояние воды, донных отложений, гидробионтов).

«Аэрощуп» — технология, созданная на базе Биологического института ТГУ. В её основе лежит принцип флотации: устройство собирает нефть со дна водоема за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к пузырькам воздуха. В отличие от традиционных методов очистки «Аэрощуп» обходится без применения химических или биологических препаратов и без выемки грунта. Это делает технологию безопасной для окружающей среды.

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