В Томской области выбрали лучшего веб-разработчика

19 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений». Победителем стал Денис Шарапов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Программист ООО «Крео-софт» лучше всех справился с тестовым и практическим заданием конкурса. Его участникам предстояло ответить на 20 вопросов и разработать веб-сервис, позволяющий делать онлайн-заявки на разработку дизайн-проектов помещений. За каждый этап начислялись баллы.

Победитель Денис Шарапов набрал 60,45 балла и получил возможность представлять регион на федеральном этапе конкурса, который стартует 25 августа. Так же, как и региональный этап, он пройдет в дистанционном формате, а его организаторами выступят департамент труда и занятости населения Томской области совместно с Томским государственным университетом.

Томская область уже становилась площадкой для проведения федеральных этапов всероссийского конкурса: в 2014 году определяли финалиста в номинации «Лучший портной», в 2015 году — «Лучший дозиметрист», в 2018-м — в номинации «Лучший лаборант химического анализа».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно, победители в каждой номинации получают 300 тыс. рублей за первые места, 200 — за «серебро» и 100 тыс. рублей — за «бронзу».

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