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Евгений Куликов назначен и.о. ректора СибГМУ

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Исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного медицинского университета назначен доктор медицинских наук Евгений Куликов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый руководитель вуза сменил Ольгу Кобякову, которая с сегодняшнего дня покинула должность. Ранее Евгений Куликов был проректором по научной работе и последипломной подготовке.

Евгений Сергеевич Куликов родился в 1981 году в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил лечебный факультет СибГМУ, затем аспирантуру и докторантуру. После окончания вуза работал врачом-пульмонологом, врачом-терапевтом в стационаре и приемном отделении Городской больницы №3 им. А.Б. Альперовича.

С 2010 года по настоящее время работает в СибГМУ. За это время занимал различные должности – от ассистента до профессора кафедры, руководителя Центра клинических исследований, советника при ректорате, начальника научного управления.

В 2018 году назначен проректором по научной работе и последипломной подготовке. Является профессором кафедры общей врачебной практики с курсом поликлинической терапии, ведет занятия у студентов и аспирантов, активно принимает участие в планировании национальных и локальных клинических исследований. Входит в состав ученого совета СибГМУ, диссертационного совета по специальности «пульмонология». Доцент, доктор медицинских наук.

Женат, воспитывает дочь.

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