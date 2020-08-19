Томичей приглашают поучаствовать в конкурсе видео о Томске

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2020 // Фото: instagram.com/nashgorod.plus

Организаторы проекта «Наш город+» Томского областного краеведческого музея объявили конкурс на лучший видеоролик-скетч по темам «Томск», «Город», «Музей», «Я-зритель/я — волонтер/я — экспозиционер».

Об этом они сообщили в Instagram. К основной тематике видеороликов могут относиться истории о культурных традициях семьи, о креативности нынешнего поколения в Томске и об истории города. От участников ждут «оригинальности и максимума идей».

Снимать видео можно на любую технику — от профессиональной аппаратуры до мобильных телефонов и вебкамер. Получившиеся ролики необходимо отправить на электронную почту shalenamus@gmail.com или разместить в своём профиле Instagram с хэштегом #нашгород2020. При этом количество работ не ограничено.

Конкурс продлится до 1 сентября. Победитель получит приз в 10 000 рублей. Всем участникам достанутся сертификаты и дипломы.

Всероссийская театрально-музейная лаборатория «Наш город+» — проект Томского областного краеведческого музея, нацеленный на создание качественной площадки для осмысления и воплощения актуальных вопросов будущего Томска с помощью музейных и театральных средств. Проект реализуется при поддержке «СИБУР» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

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