Третье дело экс-начальника ГУ МЧС по Томской области связано с незаконной выдачей лицензии на пожаротушение — суд

18 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Третье уголовное дело в отношении ранее дважды осужденного бывшего начальника главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна похоже на второе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Томска.

«Как и по второму уголовному делу, Бегуну инкриминируют незаконную выдачу лицензии на тушение пожаров компании, которая не обладала для этого необходимым оборудованием. Разница между делами заключается в том, что по третьему делу фигурирует другая компания», — сказал представитель суда.

Как сообщалось со ссылкой на информированный источник, в отношении экс-начальника томского главка МЧС Бегуна возбудили третье уголовное дело — о превышении полномочий.

До этого, в июле 2019 года, Бегун был осужден за взятку в 300 тыс. рублей и приговорен к семи годам колонии, штрафу в размере 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Дело расследовал СКР по материалам регионального управления ФСБ.

Кроме того, суд лишил Бегуна специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор, но Томский областной суд оставил его в силе.

В середине августа 2020 года Бегуна осудили за превышение полномочий: по его указанию две частных охранных организации незаконно получили лицензии на тушение пожаров, благодаря чему смогли заключить договоры с торговыми центрами и летними лагерями.

Сложив наказания по приговорам, суд назначил Бегуну в общей сложности 7 лет и 1 месяц колонии, штраф в 795 тыс. рублей, запретил занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года, а также лишил специального звания.

Тэги/темы: