Завтра томичей ждут грозы, ливни и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 18 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра 19 августа, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются кратковременные, местами сильные ливневые дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, связанных с авариями на объектах энергокомплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций. Рекомедуется соблюдать правила личной безопасности и избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

По данным сайта томского Гидрометцентра завтра в Томске ожидается облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 23°С. Ветер южный, 4 м/с.

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